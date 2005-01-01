  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сердитов Сергей Павлович
Сердитов Сергей Павлович
6.0
0

Сердитов Сергей Павлович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Крымский Государственный Медицинский Университет им. С.И. Георгиевского (КР № 27659713 2005 г.)
  • Сертификат интернатуры- врач- специалист- «общая стоматология», 2007 г.
  • Nationat Institute of Education, Diploma in Health Services Management, New Zealand, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Стоматология терапевтическая (№1158242128279)
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье (№ 1162242251940)
  • Стоматология хирургическая (№ 0977310439350)
Еще 1
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи