Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сердитов Сергей Павлович
6.0
0
Сердитов Сергей Павлович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Крымский Государственный Медицинский Университет им. С.И. Георгиевского (КР № 27659713 2005 г.)
Сертификат интернатуры- врач- специалист- «общая стоматология», 2007 г.
Nationat Institute of Education, Diploma in Health Services Management, New Zealand, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Стоматология терапевтическая (№1158242128279)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (№ 1162242251940)
Стоматология хирургическая (№ 0977310439350)
Стоматология ортопедическая (№ 0977310439349)
Еще 1
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Голощапова (Котуль)
Елена Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
10
32
Записаться
Луговой
Вячеслав Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.4
5
Записаться
Ким (Гончарук)
Виктория Сандровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-эндодонт
10
22
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...