  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сердцева Елена Николаевна
Сердцева Елена Николаевна
6.0
0

Сердцева Елена Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Чувашский университет, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-инфекционист, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи