Сенотрусова Ирина Викторовна
6.3
1
Сенотрусова Ирина Викторовна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Дельфин
ул. Союзная, 17
1 отзыв
