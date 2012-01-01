  1. Главная
Сенотрусова Ирина Викторовна
6.3
1

Сенотрусова Ирина Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Дельфин
ул. Союзная, 17
1 отзыв

