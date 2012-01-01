Врачи
Мосина (Сенченко) Ольга Николаевна
6.0
0
Мосина (Сенченко) Ольга Николаевна
Врач ЛФК
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Кемеровская государственная медицинская академия, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
