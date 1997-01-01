  1. Главная
Семухина Оксана Владимировна
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, 1998 г.
  • Первичная переподготовка «Организация здравоохранения и общественного здоровья» ВГМУ г. Владивосток, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Кольпоскопия в акушерстве и гинекологии, Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, 2004 г.
  • Гинекологическая эндокринология, Российская академия медицинских наук научно – исследовательский институт Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург, 2004 г.
  • ПП Владивостокский Государственный Медицинский Университет, “Организация здравоохранения и общественное здоровье”, 2007 г.
Участие в ассоциациях
  • Член международной общественной организации “ Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии”
  • Член Российской ассоциации гинекологов – эндокринологов
  • Член Российской ассоциации по менопаузе
Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, медицинский центр “Асклепий”, 2001 - 2007 гг.
  • Главный врач, медицинский центр "Асклепий"
  • Акушер-гинеколог, медицинский центр "Примамед"
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
5000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
4000 р
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
3000 р
