Семухина Оксана Владимировна
Стаж 26 лет
Ведущий специалист по ведению женщин с гормональными нарушениями, проблемами пре- и менопаузы, нарушениями менструального цикла, лечение патологии шейки матки. Постоянно принимает участие в Российских и международных научно-практических конференциях. Давала интервью в печатные издания по вопросам гормональной терапии у женщин в возрасте менопаузы. Была соавтором статей посвященных влиянию ВПЧ инфекции на слизистую шейки матки
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
5000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
4000 р
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
3000 р
