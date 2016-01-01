  1. Главная
Семина Надежда Ивановна
Семина Надежда Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Информация о враче
Образование
  • Свердловское городское медицинское училище №2, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
