Семеновых Любовь Геннадьевна
Семеновых Любовь Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
