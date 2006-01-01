Врачи

Семенова Кристина Сергеевна
6.0
0
Семенова Кристина Сергеевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2006 г. Педиатрия
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2008 г. Стоматология
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2009 г. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2010 г. Стоматология ортопедическая
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 2010 г. Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая 2015 г.
ООО «Центр личностного роста» 2015г. Стоматология хирургическая
Учебный центр «Эко-образование» 2018 г. Рентгенология
Стоматология хирургическая 2020 г.
Стоматология ортопедическая 2020 г.
«Установка имплантатов «Dentium» системы «superline» и «implantium»», «Пиранья ДВ» г. Хабаровск 2009 г.
«Проблемы амбулаторной стоматологии - технологический подход к решению», г. Владивосток 2010 г.
«Мини-импланты MDI (Imtec, США). Возможности съемного и несъемного протезирования на мини-имплантах MDI (Imtec, США)», «Espertise», г. Москва 2011 г.
«Протезирование на имплантатах. Достижение оптимального эстетического результата», г. Москва 2011 г.
«Как избежать возможных ошибок при протезировании на имплантатах? Методики и Анализ» 2011 г.
«Заболевания тканей пародонта - эффективная клиническая тактика и выбор схемы лечения», «Американ Дентал Академи», г. Москва 2012 г.
Мастер-класс «Препарирование под ортопедические конструкции (коронки, вкладки, накладки, виниры ), временные конструкции. Все виды оттисков», «Амрита», г. Москва 2012 г.
«Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача стоматолога», Рогацкин Д.В., г. Смоленск 2012 г.
Семинар «Имплантационная система «AlfaBio». Хирургический и ортопедический протоколы», «Н.Селла», г. Москва 2012 г.
Научно-практическая конференция «Работа с системами дентальных имплантатов Implantium и SuperLine», г. Владивосток 2012 г.
«Методики проведения синус-лифтинга, костной пластике, расщеплению гребня и системам дентальной имплантации «Impro», «AnyRidge» , хирургический и ортопедический протоколы» 2013 г.
«Имплантология и костная пластика на примере имплантационной системы «Biomet 3i»», «Com-Dental», г. Москва 2013 г.
Мастер-класс «Управление мягкими тканями», Учебный центр «Пиранья ДВ» 2013 г.
Семинар «Проблемы безметалловой керамики», Рыбалка Е.Н., «Амрита», г. Москва 2013 г.
Семинар «Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах. Эстетические и функциональные преимущества дентальных имплантатов», «Американ Дентал Академи», г. Москва 2014 г.
Семинар «Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающиеся на дентальные имплантаты» 2014 г.
«Установка и протезирование имплантатов», г. Владивосток 2014 г.
«Продвинутые методики имплантации в условиях недостаточного объема костной ткани», Учебный центр «Ostem Implant», г. Владивосток 2014 г.
«Костная пластика в дентальной имплантологии», г. Москва 2014 г.
«Лазерная стоматология. Преимущество применения диодного лазера в практике врача-стоматолога-хирурга, ортопеда, пародонтолога и терапевта», Учебный центр «Тари», г. Хабаровск 2015 г.
Мастер-класс доктора Уразбахтина И.И. «Усложненные методики аугментации тканей в дентальной имплантации», Учебный центр «Сона», г. Владивосток 2015 г.
«Эстетическая реабилитация и функциональная окклюзия», Международный Институт Стоматологического Образования 2015 г.
Мастер-класс «Plasmolifting в стоматологии», г. 2015 г.
«Рентгенология», ООО «Центр личностного роста», г. Астрахань 2020 г.
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
