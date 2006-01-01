  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Семенова Кристина Сергеевна
Семенова Кристина Сергеевна
6.0
0

Семенова Кристина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2006 г. Педиатрия
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2008 г. Стоматология
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2009 г. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2010 г. Стоматология ортопедическая
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 2010 г. Стоматология хирургическая
  • Стоматология ортопедическая 2015 г.
Еще 28
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи