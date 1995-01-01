Врачи
Семенова Елена Геннадьевна
6.3
1
Семенова Елена Геннадьевна
Онколог
Стаж 30 лет
Консультация по новообразованиям кожи, диагностика новообразований кожи, удаление методом радиоволновой хирургии
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Клиническая интернатура, Онкология, ВГМИ, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Онкология", 1998 г.
Сертификат ,Онкология, 2003 г.
Тематическое усовершенствование "Современные методы диагностики и лекарственного лечения злокачественных опухолей", 2007 г.
Сертификат "Онкология", 2008 г.
Сертификационный цикл "Актуальные вопросы онкологии", 2009 г.
Сертификат "Онкология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Участник социальной акции «День диагоностики меланомы», 2012 г. - по настоящее время
Опыт работы
Врач-онколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1994 - 2012 гг.
Врач-онколог, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв
