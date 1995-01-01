  1. Главная
Семенова Елена Геннадьевна
6.3
1

Семенова Елена Геннадьевна

Онколог
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
  • Клиническая интернатура, Онкология, ВГМИ, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Онкология", 1998 г.
  • Сертификат ,Онкология, 2003 г.
  • Тематическое усовершенствование "Современные методы диагностики и лекарственного лечения злокачественных опухолей", 2007 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник социальной акции «День диагоностики меланомы», 2012 г. - по настоящее время
Опыт работы
  • Врач-онколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1994 - 2012 гг.
  • Врач-онколог, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв

