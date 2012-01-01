  1. Главная
Семёнова Анна Николаевна
6.0
0

Семёнова Анна Николаевна

Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
