Семенов Сергей Петрович
Стаж 49 лет
Является автором ряда запатентованных способов лечебного воздействия и оздоровления организма, наиболее известным и популярным из которых является акупунктурное программирование. Это весьма эффективное средство помощи при различных наркологических и психосоматических заболеваниях. Автор концепции антропоптоза, подхода «Role Switching» (Ролевое переключение), методик «рекультурация», «аутогенное переключение», «поэзиотерапия», «мотивационный анализ», «энерджайзинг».
