  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Семенов Сергей Петрович
Семенов Сергей Петрович
6.0
0

Семенов Сергей Петрович

Нарколог, Клинический психолог
Стаж 49 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1-й Ленинградский Медицинский Институт, 1976 г. окончания
  • Клиническая ординатура при Институте Экспериментальной Медицины, Неврология и Нейрофизиология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Психоневролог, Косметологически профилированная поликлиника, 1978 - 1983 гг.
  • Участковый нарколог, позже - заведующий наркологическим отделением Городская наркологическая служба, 1983 - 1988 гг.
  • Частная практика, 1988 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вита
ул. Уборевича, 21
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Нарколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи