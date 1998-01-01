Семенов Олег Анатольевич
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Нитевой лифтинг методами APTOS; контурная пластика; плазмолифтинг; интимная пластика у женщин; блефаропластика, увеличивающая пластика груди, маммопластика; коррекция формы молочных желез без имплантов, мастопексия; коррекция рубцовых изменений кожи трансформация ушных раковин; круропластика (коррекция ложной кривизны голени, увеличение голени);увеличение ягодиц; бодилифтинг (абдоминопластика, липосакция, подтяжка бедер; верхних конечностей, ягодиц); липофилинг.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Загрузка комментариев...