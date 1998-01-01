  1. Главная
Семенов Олег Анатольевич
7.1
6

Семенов Олег Анатольевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
  • Интернатура, Хирургия, ВГМИ, 1994 г. окончания
  • Интернатура, Торакальная хирургия
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Онкология", 1998, 2002, 2014 гг.
  • Сертификат "Торакальная хирургия", 2000, 2009 гг.
  • Сертификат "Пластическая хирургия", 2011, 2016 гг.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Участник социальной акции "День диагоностики меланомы", 2012 г. - по настоящее время
Опыт работы
  • Врач-онколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1994 - 2012 гг.
  • Врач-онколог, пластический-хирург, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
