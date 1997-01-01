Врачи
Семенов Александр Викторович
6.6
2
Семенов Александр Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ДГМУ, врач-стоматолог, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности стоматолог-ортодонт, ВГМУ, 2001 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
2 отзыва
