Семененко Наталья Владимировна
6.5
2

Семененко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
