Семененко Наталья Владимировна
6.5
2
Семененко Наталья Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
