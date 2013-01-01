Врачи
Семчук Ирина Миннехановна
4.7
6
Семчук Ирина Миннехановна
Педиатр
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
6 отзывов
Запись по телефону
