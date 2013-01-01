  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Семчук Ирина Миннехановна
Семчук Ирина Миннехановна
4.7
6

Семчук Ирина Миннехановна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи