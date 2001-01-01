Семченко Данил Владимирович

Любой вид работы проводится в бинокулярной оптике Carl Zeiss с увеличением и специальным освещением. Точность выполнения работ позволяет пользоваться коронками бессрочно (на основе наблюдений пациентов спустя много лет) без необходимости менять коронки через какое то время. Специализация:

- эстетическое протезирование; протезирование винирами и безметалловыми коронками E-max; протезирование коронками на основе Диоксида Циркония по технологии CAD/CAM(в том числе и при помощи коронок производства США с гарантией 5 лет); восстановление зубного ряда при помощи дентальных имплантантов; протезирование на имплантатах; съемное протезирование протезами из акрила, нейлона, бюгельными протезами ацеталловыми(Квадротти); удаление зубов, в том числе сложных зубов, зубов мудрости; конформативные и реорганизующие методики протезирования; работа по восстановлению прикуса, тотальное восстановление; консервативное лечение пародонтита