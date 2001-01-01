  1. Главная
Семченко Данил Владимирович
Семченко Данил Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2001-2006 гг.
  • Интернатура по стоматологии на базе МУЗ Городской стоматологии г.Уссурийск, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат участника международного симпозиума Квинтэссенция, Москва, 2008 г.
  • Сертификат участника конференции Road Sow 2008 Nobel Biocare, Владивосток, 2008 г.
  • Сертификат участника конференции Nobel Procera Road Show по клиническим и техническим аспектам CAD/CAM и безметалловых технологий в эстетической стоматологии, Хабаровск, 2009 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российского Стоматологического Общества, 2010 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, МУЗ Городская стоматология, г. Уссурийск, 2007-2008 гг.
  • Стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника "George Dental Group", 2008-2012 гг.
  • Стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника "Dental Service", г. Новосибирск, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Клиника Современной Стоматологии
ул. Енисейская, 7/1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
