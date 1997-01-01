  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Семашко Стелла Анатольевна
Семашко Стелла Анатольевна
5.5
8

Семашко Стелла Анатольевна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, педиатрический факультет, 1986 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на базе Городской детской клинической больницы, г. Владивосток, 1986 – 1987 гг.
  • Первичное усовершенствование по специальности «Неврология», г. Владивосток, 1989- 1991 гг.
Еще 3
Курсы повышения квалификации
  • ТУ по специальности «Неврология», г. Москва, 1997 г.
  • ТУ «Детская неврология», г. Хабаровск, 2000 г.
  • ТУ по специальности «Неврология», Новокузнецк, 2005 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач интерн, Городская детская клиническая больница г. Владивосток, 1986 г.
  • Участковый педиатр, Детское медобъединения №2, г. Владивосток, 1989 – 1991 гг.
  • Врач невролог, Детская поликлиника №14, 1991 - 2004 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Пологая, 60
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи