Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сельскова Наталья Сергеевна
6.3
1
Сельскова Наталья Сергеевна
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Семченко
Данил Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
10
16
Записаться
Мальков
Николай Олегович
Стоматолог-хирург
,
Хирург-имплантолог
6.6
2
Записаться
Коваленко (Кулагина)
Анна Игоревна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
8.0
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...