Селиверстова Ольга Васильевна
6.3
3

Стоматолог-терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, 1982 г. окончания
  • Интернатура, стоматологическая клиника №2 по Первомайскому району, 1982 - 1983 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл тематического усовершенствования "Современные технологии в эндодонтии", Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, 2004 г.
  • Практический семинар по теме: "Стратегия успешного восстановления зубов в сложной клинической ситуации. Сочетание прямого и непрямого способов восстановления после эндодонтического лечения. Эстетика и функциональность", Американ Дентал Академи, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
  • Цикл практических семинаров: "Прогрессивные эстетические методы и техника изготовления непрямых композитных реставраций с помощью системы TESCERA ATL"; "Факторы надежности и долговечности в лечении корневых каналов"; "Заболевания парадонта-эффективная клиническая тактика, алгоритмы и выбор схемы лечения"; "Связующие звенья успешной зубоврачебной практики", Американ Дентал Академи, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, Джорж Дентал Групп, 1997 - 2010 гг.
  • Стоматолог-терапевт, ООО "ДенТАС", 2010 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
