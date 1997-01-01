Селиверстова Ольга Васильевна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Производит лечение кариеса, пульпита, периодонтита, простое и сложное удаление зубов. Осуществляет эндодонтическое лечение. Проводит реставрационные работы. Применяет в работе метод фотодинамотерапии.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
