Селиверстова Инна Игоревна
Селиверстова Инна Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Косметология", 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК по программе "Косметология", Медицинский институт РУДН., 2017 г.
  • Сертификат "Сочетанные методики омоложения лица", Ипсен Фарма САС., 2013 г.
  • Сертификат "Мезотерапия и биоревитализация", Laboratоires FILOGRA, 2012 г.
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
