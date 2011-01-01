  1. Главная
Селезнева Елена Васильевна
Селезнева Елена Васильевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2011 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
