Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Селезнева Елена Васильевна
6.0
0
Селезнева Елена Васильевна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2011 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мажара
Елена Викторовна
Хирург
,
Травматолог-ортопед
7.5
5
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Нелюбов
Игорь Владимирович
Хирург
,
Уролог-андролог
8.2
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...