Селеменева Наталья Михайловна
6.1
2
Селеменева Наталья Михайловна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
2 отзыва
