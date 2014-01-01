  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Селеменева Наталья Михайловна
Селеменева Наталья Михайловна
6.1
2

Селеменева Наталья Михайловна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи