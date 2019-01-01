  1. Главная
Седых Иван Сергеевич
6.0
0

Седых Иван Сергеевич

Уролог-андролог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2017 г - Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность  «Педиатрия»
  • 2017 – 2019 гг. - Ординатура – ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность «Детская хирургия»
  • 2019 г. - Диплом ПП ООО «Хорс-Групп», специальность «Детская урология-андрология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
