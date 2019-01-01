Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Седых Иван Сергеевич
6.0
0
Седых Иван Сергеевич
Уролог-андролог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
2017 г - Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность «Педиатрия»
2017 – 2019 гг. - Ординатура – ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность «Детская хирургия»
2019 г. - Диплом ПП ООО «Хорс-Групп», специальность «Детская урология-андрология»
2019 г. - Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность «Детская хирургия», действует до 06.2024
2019 г. - Сертификат ООО «Хорс-Групп», специальность «Детская урология-андрология», действует до 12.2024
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рыбалкина
Валентина Николаевна
Уролог-андролог
6.4
3
Записаться
Молчан
Илья Иванович
Уролог
,
Уролог-андролог
6.0
0
Записаться
Тихомирова
Валерия Юрьевна
Уролог-андролог
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...