Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Щетинина Ольга Александровна
6.0
0
Щетинина Ольга Александровна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Русинова
Елена Николаевна
Гинеколог
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Дерматовенеролог
7.5
6
Записаться
Лютер
Татьяна Сергеевна
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Торговицкая
Ирина Петровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Дерматовенеролог
8.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...