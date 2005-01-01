Щербавская Эльвира Анатольевна
Стаж 27 лет / Доктор медицинских наук
Направления работы
• диагностика и лечение гинекологических заболеваний (в том числе воспалительных);
• лечение инфекций урогенитального тракта, коррекции микробиоценоза влагалища;
• индивидуальный подбор контрацепции, установка, удаление ВМК;
• гинекологическая эндокринология: диагностика и лечение нарушений менструального цикла, миомы матки, эндометриоза, СПКЯ, гиперандрогении, кист и других доброкачественных заболеваний яичников;
• ведение женщин в перименопаузальном периоде, подбор менопаузальной гормональной терапии;
• консультирование пар по вопросам нарушений репродуктивной функции;
• лечение эндокринных форм бесплодия, индукция овуляции под УЗИ контролем, внутриматочная инсеминация;
• лечения любых форм бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);
• подготовка к ЭКО.
• метросальпингография
• гистероскопия, гистерорезектоскопия, раздельное диагностическое выскабливание
