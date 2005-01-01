  1. Главная
Щербавская Эльвира Анатольевна
Щербавская Эльвира Анатольевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач». Владивостокский государственный медицинский университет. Диплом с отличием АВС № 0045214.
  • Ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». Владивостокский государственный медицинский университет.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Ультразвуковая диагностика». ВГМУ. Диплом ПП-I № 292547.
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ, ПК «Избранные вопросы акушерства и гинекологии». Свидетельство о повышении квалификации. Рег. № 21601, 2005 г.
  • ВГМУ, ПК «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии». Свидетельство о повышении квалификации. Рег. № 42114, 2010 г.
  • ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России» ПК «Контролируемая овариальная гиперстимуляция», Удостоверение о повышении квалификации №640. Самара, 2011г.
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
4 отзыва

