Щербанева Зинаида Сергеевна
6.3
1

Щербанева Зинаида Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет МЗ РФ», 102507 0002522, 2016г., специальность высшее сестринское дело.
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
1 отзыв

