Щербакова Вероника Сергеевна
6.0
0

Щербакова Вероника Сергеевна

Гинеколог
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
