Щербакова Вероника Сергеевна
6.0
0
Щербакова Вероника Сергеевна
Гинеколог
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
