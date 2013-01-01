Врачи
Щербакова Ирина Владимировна
Щербакова Ирина Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Запись по телефону
