Щербакова Дарья Владимировна
6.0
0

Щербакова Дарья Владимировна

Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет в 2022 г. по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
