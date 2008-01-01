Врачи
Щербаков Дмитрий Олегович
Щербаков Дмитрий Олегович
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Проводит диагностику и восстановление дефектов зубного ряда.
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология общей практики, 2008-2013 гг.
Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология", ВГМУ, 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-ортопед, "Жемчужина", с 2015 г. по настоящее время
Стоматолог-ортопед, "Дентал-Эффект", с 2017 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
29 отзывов
