Щербаков Дмитрий Олегович
Щербаков Дмитрий Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология общей практики, 2008-2013 гг.
  • Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология", ВГМУ, 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, "Жемчужина", с 2015 г. по настоящее время
  • Стоматолог-ортопед, "Дентал-Эффект", с 2017 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
29 отзывов

