Щеглова Антонина Михайловна
6.6
2
Щеглова Антонина Михайловна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет,1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2 отзыва
