Щедрина Елена Алексеевна
6.0
0

Щедрина Елена Алексеевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", 2012 г.
  • Сертификат "Эндокринология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
