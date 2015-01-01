Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Счасная Виктория Леокадиевна
6.0
0
Счасная Виктория Леокадиевна
Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье",ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Файзенгер
Аркадий Геннадьевич
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Гуляев
Алексей Александрович
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Краснобаева
Ирина Михайловна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...