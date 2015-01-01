  1. Главная
Счасная Виктория Леокадиевна
Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье",ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
