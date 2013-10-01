Сайко Юлия Викторовна
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Сфера интересов: вертеброневрология, нейростоматология, эпилептология, нейродегенеративные заболевания, рассеянный склероз, деменция, тревожно-депрессивные состояния, сосудистая патология головного мозга.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
7000 р
Эпилептолог
7000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
7000 р
Эпилептолог
7000 р
Остеопат
7000 р
Мануальный терапевт
7000 р
