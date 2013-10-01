  1. Главная
Сайко Юлия Викторовна
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Эпилептолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
  • Высшее медицинское образование: ВГМУ, лечебный факультет, 1994 – 2000 гг.
  • ВГМУ, Лечебный массаж с основами мануальной медицины, 09.1998 – 11.1998 гг.
  • ВГМУ, кафедра гистологии, цитологии и клеточной биологии, заочная аспирантура, 2000 – 2003 гг.
  • СПб, цикл «Работа с медицинскими компьютерными системами», 03.2005 г.
  • Институт консультирования и системных решений. Психологический центр системного консультирования. Обучающий курс «Духовная семейная расстановка Б. Хеллингера», 29.05.2009 – 01.06.2009 гг.
  • Институт интегративной семейной терапии, г. Москва, Институт системный решений, г. Кельн, Системная семейная терапия по Б. Хеллингеру, 11.2009 г.
  • Всероссийское научное общество кардиологов, школа «Атеротромбоз: лечение и профилактика», 2003 г.
  • Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, СПб. Биоэнергетическая психология. Биоэнергетическая защита при работе с пациентами, 05.2009 г.
  • «Школа рассеянного склероза», Всероссийское общество неврологов. Общероссийская общественная организация «Российский комитет исследователей рассеянного склероза», 07.2012 г.
  • Заочная аспирантура, заочный аспирант, владивостокский государственный медицинский университет, кафедра гистологии, цитологии, клеточной биологии, 01.09.2000 – 30.08.2003 гг.
  • Старший лаборант, владивостокский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии с курсом клинической фармакологии, 01.09.2000 – 30.08.2003 гг.
  • Клинический ординатор, владивостокский государственный медицинский университет, кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской генетики, клиническая ординатура, 01.09.2002 – 31.08.2004 гг.
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
7000 р
Эпилептолог
7000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
7000 р
Эпилептолог
7000 р
Остеопат
7000 р
Мануальный терапевт
7000 р
