Сайкина Валентина Яковлевна
6.0
0

Зубной врач
Стаж 43 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, 1978 год
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации «Стоматология» в 2003 году во Владивостокском государственном .мед.институте
  • Цикл «Стоматологическая помощь населению» в 2008 году в Уссурийском медицинском колледже
  • цикл «Стоматологическая помощь населению» в «Институте повышения квалификации специалистов Здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края в 2013 и 2018 гг
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника «УЛЬТРАДЕНТ» с 1998 г. по настоящее время. Зубной врач терапевт
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
