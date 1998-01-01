Врачи
Сайкина Валентина Яковлевна
Сайкина Валентина Яковлевна
Зубной врач
Стаж 43 года
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, 1978 год
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации «Стоматология» в 2003 году во Владивостокском государственном .мед.институте
Цикл «Стоматологическая помощь населению» в 2008 году в Уссурийском медицинском колледже
цикл «Стоматологическая помощь населению» в «Институте повышения квалификации специалистов Здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края в 2013 и 2018 гг
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматологическая клиника «УЛЬТРАДЕНТ» с 1998 г. по настоящее время. Зубной врач терапевт
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
