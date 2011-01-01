  1. Главная
Саяпина Галина Васильевна
6.0
0

Саяпина Галина Васильевна

Педиатр
Стаж 43 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование Педиатрия, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

