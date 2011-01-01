Врачи
Саяпина Галина Васильевна
Саяпина Галина Васильевна
Педиатр
Стаж 43 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование Педиатрия, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
