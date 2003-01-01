  1. Главная
Савушкина Наталья Викторовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
  • Клиническая ординатура по анестезиологии-реаниматологии, ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Актуальные вопросы кардиоанестезиологии», НИИ Патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина, г. Новосибирск, 2010 г.
  • «Анестезиология и интенсивная терапия в кардиохирургической практике», г. Хабаровск, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
