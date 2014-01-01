Врачи
Савушкина Елена Борисовна
6.0
0
Савушкина Елена Борисовна
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Усовершенствование по специальности "Кардиология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
