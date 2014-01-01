  1. Главная
  Савушкина Елена Борисовна
Савушкина Елена Борисовна
6.0
0

Савушкина Елена Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
  • Усовершенствование по специальности "Кардиология", ТГМУ, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
