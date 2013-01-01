  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савинов Андрей Александрович
Савинов Андрей Александрович
6.0
0

Савинов Андрей Александрович

Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Медико-профилактический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи