Савинов Андрей Александрович
6.0
0
Савинов Андрей Александрович
Эпидемиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Медико-профилактический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эпидемиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
0 отзывов
