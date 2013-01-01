  1. Главная
Савинкина Юлия Дмитриевна

Логопед
6.3
1

Савинкина Юлия Дмитриевна

Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Практический курс обучения с получением сертификата и присвоением права работать по указанным методикам: "Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследование, коррекционная работа", "Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения. Использование логопедических постановочных зондов", "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2011 г.
  • Курс повышения квалификации с получением сертификата по программе "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2014 г.
  • Курс обучения "Динамическая электронейростимуляция", 2014 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Участник Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования: проблемы и перспективы", 2015 г.
  • Участник семинара "Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в едином образовательном пространстве: специальное и инклюзивное образование", 2016 г
Опыт работы
  • Логопед, детская поликлиника "Профессионал", 2013-2016 гг.
  • Логопед, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока, с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
ул. Толстого, 54
Консультация детей
Логопед
По запросу
