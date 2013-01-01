Савинкина Юлия Дмитриевна

Практический курс обучения с получением сертификата и присвоением права работать по указанным методикам: "Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследование, коррекционная работа", "Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения. Использование логопедических постановочных зондов", "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2011 г.

Курс повышения квалификации с получением сертификата по программе "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2014 г.

Курс обучения "Динамическая электронейростимуляция", 2014 г.