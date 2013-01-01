Савинкина Юлия Дмитриевна

Практический курс обучения с получением сертификата и присвоением права работать по указанным методикам: "Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследование, коррекционная работа", "Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения. Использование логопедических постановочных зондов", "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2011 г.
Курс повышения квалификации с получением сертификата по программе "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии", 2014 г.
Курс обучения "Динамическая электронейростимуляция", 2014 г.
Курс повышения квалификации по темам: "Логопедическая работа с неговорящими детьми", "Логопедическое сопровождение безречевых детей и детей со сложной структурой речевого дефекта", 2015 г.
Курс повышения квалификации по теме: "Логопедический массаж в комплексной работе по преодолению речевых расстройств у детей и взрослых", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Участник Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования: проблемы и перспективы", 2015 г.
Участник семинара "Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в едином образовательном пространстве: специальное и инклюзивное образование", 2016 г
Опыт работы
Логопед, детская поликлиника "Профессионал", 2013-2016 гг.
Логопед, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока, с 2013 г. по настоящее время
