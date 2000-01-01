Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Савина Ольга Николаевна
6.0
0
Савина Ольга Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Выполнение гематологических, цитологических, иммуноферментных исследований. Организация работы в лаборатории.
Читать полностью
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2000 г. окончания
Интернатура по клинической лабораторной диагностике, ВГМУ, 2000-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ "Цитологическая диагностика эндоскопического и пункционного материала", ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава, 2006 г.
СЦ "Клиническая лабораторная диагностика", ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, 2011 г.
СЦ "Клинические лабораторные методы исследования. Организация лабораторной службы", ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, мед.центр "Асклепий", 2001-2008 гг.
Заведующая клинико-диагностической лабораторией, КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", с 2008 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Никитина
Эльмира Аскизуловна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Бубнова
Елена Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Колганова
Ирина Валентиновна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...