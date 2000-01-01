  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савина Ольга Николаевна
Савина Ольга Николаевна
6.0
0

Савина Ольга Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2000 г. окончания
  • Интернатура по клинической лабораторной диагностике, ВГМУ, 2000-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Цитологическая диагностика эндоскопического и пункционного материала", ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава, 2006 г.
  • СЦ "Клиническая лабораторная диагностика", ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, 2011 г.
  • СЦ "Клинические лабораторные методы исследования. Организация лабораторной службы", ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, мед.центр "Асклепий", 2001-2008 гг.
  • Заведующая клинико-диагностической лабораторией, КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", с 2008 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи