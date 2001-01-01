Врачи
Савченко Вадим Станиславович
8.3
8
Савченко Вадим Станиславович
Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Мануальная терапия", 2011 г.
Сертификационный цикл "Неврология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Рефлексотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
8 отзывов
