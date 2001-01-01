  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савченко Вадим Станиславович
Савченко Вадим Станиславович
8.3
8

Савченко Вадим Станиславович

Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Мануальная терапия", 2011 г.
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2012 г.
  • Общее усовершенствование "Рефлексотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи