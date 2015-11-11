  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савченко Дарья Александровна
Савченко Дарья Александровна
6.0
0

Савченко Дарья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 11 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО Амурская ГМА, лечебное дело, 2014 г.
  • ГБОУ ВПО Амурская ГМА, интернатура, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ. ТУ "Профпатология у рабочих вредных профессий" от 11.11.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Детский доктор
ул. Кирова, 14
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи