Савченко Дарья Александровна
Стаж 11 лет
Принимает детей
Диагностика и лечение заболеваний уха, горла и носа. Лечение заболеваний околоносовых пазух. Лечение заболеваний глотки и гортани. Диагностика и лечение снижения слуха
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Кирова, 14
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Загрузка комментариев...