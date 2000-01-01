  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Савченко Александр Владимирович
Савченко Александр Владимирович
5.7
1

Савченко Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ
  • Ординатура по травматологии ортопедии и ВМХ, 2000-2002 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Ежемесячные конференции по травматологии при кафедре по травматологии
  • Международные конференции при ТГМУ и ДВФУ
Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед в КГБУЗ ВКБ №2, с 2000 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи