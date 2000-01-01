Сарычев Владимир Александрович

2010г - Повышение квалификации по программе "Медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", Федеральное медико-биологическое агентство России

2011г - Повышение квалификации по специальности "Хирургия" с выдачей сертификата специалиста, Владивостокский государственный медицинский университет

2014г - Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"