  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сарычев Владимир Александрович
Сарычев Владимир Александрович
7.5
5

Сарычев Владимир Александрович

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2004г - Владивостокский государственный медицинский университет, по специальности «Лечебное дело»
  • 2006г - Ординатура на базе Владивостокского государственного медицинского университета по специальности "Хирургия"
Курсы повышения квалификации
  • 2010г - Повышение квалификации по программе "Медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", Федеральное медико-биологическое агентство России
  • 2011г - Повышение квалификации по специальности "Хирургия" с выдачей сертификата специалиста, Владивостокский государственный медицинский университет
  • 2014г - Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов
Опыт работы
  • Врач-хирург, колопроктологическое отделение, Приморская краевая клиническая больница № 1, 2005 - 2006 гг.
  • Врач-хирург, хирургическое отделение, Приморская краевая клиническая больница № 1, 2006 - 2012 гг.
  • Врач-хирург, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», с 2012 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2500 р
Проктолог (колопроктолог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Проктолог (колопроктолог)
1500 р
РЖД-Медицина
ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи