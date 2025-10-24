Врачи
Сараговец Дмитрий Евгеньевич
Сараговец Дмитрий Евгеньевич
Уролог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Диплом ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность «Лечебное дело»
Ординатура – ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 – 2015 гг, специальность «Урология»
Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, 2020 г, специальность «Урология», действует до 24.10.2025
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
