Сараговец Дмитрий Евгеньевич
5.7
1

Уролог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Диплом ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность  «Лечебное дело»
  • Ординатура – ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 – 2015 гг, специальность «Урология»
  • Сертификат  ФГБОУ ВО ТГМУ, 2020 г, специальность «Урология», действует до 24.10.2025
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

