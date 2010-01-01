  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Самутова Ольга Викторовна
Самутова Ольга Викторовна
6.0
0

Самутова Ольга Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи