Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Самусенко Любовь Евгеньевна
5.5
2
Самусенко Любовь Евгеньевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный медицинский институт, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Истомина
Наталья Владимировна
Акушер-гинеколог
9.8
14
Записаться
Горовая
Анастасия Анатольевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
17
Записаться
Телегина
Марина Игоревна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...