Самусенко Любовь Евгеньевна
5.5
2

Самусенко Любовь Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

