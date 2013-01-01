Врачи
Владивостока
Самсонова Людмила Михайловна
6.0
0
Самсонова Людмила Михайловна
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов
