Самойлова Галина Валерьевна
6.0
0
Самойлова Галина Валерьевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Старшая медицинская сестра
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Сертифкат "Функциональная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
