Самойлова Галина Валерьевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Сертифкат "Функциональная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
